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Порошенко сделает всё для возвращения моряков на Украину

Petro Poroshenko/Global Look Press

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Президент Украины Пётр Порошенко объявил, что готов сделать всё возможное для освобождения украинских моряков, заключённых в России.

Выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, он заявил, что Россия должна понести наказание за проявление агрессии в отношении Украины.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы вы как можно скорее оказались на Украине, дома», — сказал украинский лидер.

Ранее News.ru писал о том, что Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим перестал действовать в 10 украинских областях. Глава Украины заявил, что не намерен просить Верховную раду о продлении военного положения.


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