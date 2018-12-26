Порошенко сделает всё для возвращения моряков на Украину

Президент Украины Пётр Порошенко объявил, что готов сделать всё возможное для освобождения украинских моряков, заключённых в России.
Выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, он заявил, что Россия должна понести наказание за проявление агрессии в отношении Украины.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы вы как можно скорее оказались на Украине, дома», — сказал украинский лидер.
Ранее News.ru писал о том, что Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим перестал действовать в 10 украинских областях. Глава Украины заявил, что не намерен просить Верховную раду о продлении военного положения.