Порошенко сделает всё для возвращения моряков на Украину

https://news.ru/storage/news/dcdb2df3ca056ea779a92115e0bb21dd/e0d4f434-e697-493a-97e5-86fd57a7cb44_850.jpg Petro Poroshenko/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко объявил, что готов сделать всё возможное для освобождения украинских моряков, заключённых в России.

Выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны, он заявил, что Россия должна понести наказание за проявление агрессии в отношении Украины.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы вы как можно скорее оказались на Украине, дома», — сказал украинский лидер.

Ранее News.ru писал о том, что Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим перестал действовать в 10 украинских областях. Глава Украины заявил, что не намерен просить Верховную раду о продлении военного положения.