Порошенко разъяснили причину отсутствия томоса у РПЦ

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Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ответил на призыв президента Украины Петра Порошенко доказать каноничность РПЦ и показать томос.

Протоиерей Николай Данилевич пояснил, что у РПЦ нет томоса, поскольку автокефальный и патриарший статус был предоставлен ей ещё в XVI веке. В те времена церкви основывались решениями церковных соборов.

«Если президент П. Порошенко уже стал таким специалистом в томосе, то может он бы для начала предложил самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?» — написал протоиерей в Facebook.

Он отметил, что ни у Константинопольского патриархата, ни у других древних церквей такого документа нет. Выдача томосов начала практиковаться только в XIX веке.

Ранее News.ru писал о том, что в РПЦ отказались отвечать на призыв украинского президента продемонстрировать томос. При этом отметили, что Порошенко вмешивается во внутренние дела православных верующих Украины и начинает вести себя подобно религиозному лидеру.