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Порошенко намекнул на возможность захвата храмов УПЦ

Petro Poroshenko/via Global Look Press

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Президент Украины Пётр Порошенко не исключил, что храмы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) будут захвачены представителями «новой церкви».

На соответствующий вопрос украинский лидер ответил фразой «всему свое время».

«И когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего - нет. Всему свое время, и не надо это ускорять», - заявил Порошенко в эфире передачи «Рождественские встречи» на телеканале «Украина».

17 января на Украине был принят закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который дает право прихожанам лишать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) её храмов.

Ранее News.ru писал о том, что радикальные сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей и невмешательстве полиции захватили несколько храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Силовые действия прошли в Черниговской, Львовской, Житомерской, Тернопольской и других областях. 


#украина #петрпорошенко #упц #церковныйраскол
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