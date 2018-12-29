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Порошенко расширил морскую зону Украины в два раза

Президент Украины Пётр Порошенко Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны Украины. 

Согласно документу, опубликованному на сайте главы украинского государства, контролируемая морская территория расширяется в два раза или на 12 морских миль — до 24. 

Также новый закон предоставляет сотрудникам пограничной службы расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов. Кроме того, они обязаны контролировать в прилежащей зоне пребывание украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей. 

Как сообщал News.ru, закон направил Порошенко cпикер Верховной рады Андрей Парубий. Он отметил, что расширение до 24 километров «даёт возможность применять вооружённые силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны». 


#украина #черноеморе #Азовскоеморе #керченскийпролив
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