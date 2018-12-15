Порошенко высказался против принадлежности Украины к РПЦ

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что возможность принадлежности страны к канонической территории Русской православной церкви исключено.
По его словам, Украина изо всех сил пытается избавиться от оков, которые привязывают её к Российской империи.
«Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!», — сказал Порошенко.
Ранее News.ru писал о том, что Украинская церковь Киевского патриархата сообщает об открытии так называемого «объединительного собора». Начало ранее затягивалось — Константинопольский патриархат не хотел проводить мероприятие без участия 10 епископов канонической УПЦ.