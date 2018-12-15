Порошенко высказался против принадлежности Украины к РПЦ

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что возможность принадлежности страны к канонической территории Русской православной церкви исключено.

По его словам, Украина изо всех сил пытается избавиться от оков, которые привязывают её к Российской империи.

«Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!», — сказал Порошенко.

Ранее News.ru писал о том, что Украинская церковь Киевского патриархата сообщает об открытии так называемого «объединительного собора». Начало ранее затягивалось — Константинопольский патриархат не хотел проводить мероприятие без участия 10 епископов канонической УПЦ.