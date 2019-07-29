Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал о причинах своего неожиданного отъезда из страны. Он объяснил, что версия о побеге не соответствует действительности, и заявил, что не намерен прятаться и радовать такими действиями российского лидера Владимира Путина.
Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не (президент Украины Владимир) Зеленский. Мой оппонент — Путин, — заявил он в интервью «Украинской правде».
Говоря о своём политическом преследовании, Порошенко отметил, что ему «не за что краснеть». Он подчеркнул, что нет никаких фактов, за которые бы он мог переживать, передаёт
Ранее News.ru писал, что Пётр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. По некоторым данным, он направился в Объединённые Арабские Эмираты, тогда как его супруга вылетела в Германию. Чтобы покинуть страну, семье политика пришлось воспользоваться двумя самолётами.