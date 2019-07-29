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Экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал о причинах своего неожиданного отъезда из страны. Он объяснил, что версия о побеге не соответствует действительности, и заявил, что не намерен прятаться и радовать такими действиями российского лидера Владимира Путина.

Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не (президент Украины Владимир) Зеленский. Мой оппонент — Путин, — заявил он в интервью «Украинской правде».

Говоря о своём политическом преследовании, Порошенко отметил, что ему «не за что краснеть». Он подчеркнул, что нет никаких фактов, за которые бы он мог переживать, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Пётр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны. По некоторым данным, он направился в Объединённые Арабские Эмираты, тогда как его супруга вылетела в Германию. Чтобы покинуть страну, семье политика пришлось воспользоваться двумя самолётами.