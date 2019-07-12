https://static.news.ru/photo/024b212e-a4a1-11e9-a81d-fa163e074e61_1024.jpgПётр ПорошенкоФото: Petro Poroshenko/Global Look Press
Бывший глава Украины Пётр Порошенко назвал список люстрированных Владимиром Зеленским высших чиновников «подозрительно совпадающим» с санкционными списками неугодных Кремлю лиц.
Перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными списками Кремля против ключевых государственных деятелей Украины, — цитирует Порошенко пресс-служба возглавляемой им партии «Европейская солидарность».
По его мнению, эта инициатива — ещё одно доказательство «пророссийского реванша».
Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации). Новый документ об отстранении от власти и ограничении в правах будет распространяться на экс-президентов, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Зеленский отметил, что за два месяца на посту президента он так и не понял, зачем нужна такая армия чиновников.