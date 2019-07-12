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Бывший премьер-министр Крыма в составе Украины Анатолий Могилёв считает, что вернуть полуостров можно благодаря новому переговорному процессу «Крымский формат» В этом должны помочь Соединённые Штаты Америки и Великобритания.

Для эффективного решения Украина должна действовать ассиметрично, исходя из собственных национальных интересов. Необходимо инициировать новый переговорный процесс — «Крымский формат», — написал Могилёв на своей странице в Facebook. По мнению...