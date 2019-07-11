https://static.news.ru/photo/64eb38f4-a376-11e9-bc3f-fa163e074e61_1024.jpg Бывший президент Украины Пётр Порошенко Фото: Global Look Press

Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Как сообщает украинское издание «Страна», Порошенко перекрыли проход к месту проведения его митинга. Горожане скандировали: «Ганьба (позор)! Обокрал армию, всех обокрал!».

Отмечается, что жители города могли на него накинуться, если бы не охранники, которым удалось оттеснить Порошенко к машине, пишет ТАСС .

News.ru ранее писал о том, что партия Порошенко удерживает первое место в антирейтинге парламента. За движение экс-президента не готовы голосовать свыше 44% граждан Украины.