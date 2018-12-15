Порошенко призвал к диалогу «объединительный собор»

https://news.ru/storage/news/99f59def390d2eb471e34d272949f813/c3503caa-c6d7-4528-b464-a99ddb18eb96_850.jpg Petro Poroshenko/ Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко призвал участников «объединительного собора» договориться и выбрать предстоятеля, а также утвердить устав новой церкви.

«Обращаюсь непосредственно к участникам собора, к иерархам церквей. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость», — заявил Порошенко.

Украинский лидер сообщил, что государство сделало всё, что могло и теперь на «объединительном соборе» лежит колоссальная ответственность.

Глава Украины также добавил, что им ещё предстоит приять устав и выбрать предстоятеля церкви, сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее News.ru писал, что в центре Киева проходит «объединительный собор» под эгидой Константинополя. Участники «представляют три церкви, которые сегодня существуют в Украине. Нынешняя киевская власть при поддержке Константинополя рассчитывают создать церковь, независимую от Москвы. УПЦ МП от участия отказалась, что поставило под вопрос успех собора. Пётр Порошенко заявил о том, что возможность принадлежности страны к канонической территории РПЦ исключена.