Порошенко присвоил Филарету звание «Герой Украины»

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Президент Украины Пётр Порошенко вручил «почётному патриарху» Православной церкви Украины Филарету орден Государства и присвоил звание Героя Украины.

«Вы были, есть и остаётесь духовным лидером украинского народа. Вы всю жизнь самоотверженно служили церкви и украинскому народу», — сказал Порошенко Филарету во время торжественного мероприятия по случаю Дня соборности Украины.

Президент также отметил, что патриарх доказал всему миру, что украинцы способны объединиться во имя великой цели.

Ранее News.ru писал, что почётный патриарх Православной церкви Украины Филарет, известный в миру как Михаил Денисенко, заявил о неправильном названии ПЦУ. По его мнению, новосозданную автокефальную церковь необходимо назвать «Украинская православная церковь». Он привёл в пример РПЦ, отметив, что никто в мире не говорит «Православная церковь России».