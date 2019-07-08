https://static.news.ru/photo/6e921e34-a18e-11e9-88e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пятый президент Украины Пётр Порошенко был недоволен свистом и криками «Позор!» в свой адрес во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании партии «Европейская солидарность» в Хмельницком.

Порошенко отметил, что не собирается молча наблюдать и надо наказать главного организатора провокаций.

В следующий раз по морде получите — потому что добро должно быть с кулаками, — заявил Порошенко во время своего выступления на площади.

Жители Хмельницкого кричали «Ганьба!» во время всей прогулки экс-президента по городским улицам. Один мужчина порекомендовал Порошенко «убираться восвояси», пока дело не дошло до драки. Свите экс-президента даже пришлось ускорить шаг, чтобы не попасть под руку разгоряченной толпе, информирует Пятый канал .

В начале июля Порошенко на встрече с избирателями нецензурно обозвал одного из присутствующих мужчин. Причиной стал красный шарик, который молодой человек держал в руках, — символ политического оппонента экс-лидера страны Анатолия Шария.

Ранее стало известно, что украинский телеканал «Прямой», который контролирует бывший президент страны Пётр Порошенко, планирует на 10 июля матерный флешмоб в поддержку грузинской телекомпании «Рустави 2», писал News.ru.