Порошенко пожелал украинцам долгожданного мира

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Президент Украины Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым, назвав его глубоко семейным праздником.

«Пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос пошлёт нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — написал он в Twitter.

Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом Різдвом Христовим!



Хай новонароджений Спаситель Ісус Христос пошле нам довгоочікуваний мир і благословить кожну українську родину і кожного українця.



Христос народився!

Славімо Його! pic.twitter.com/Uu4NoSXizn — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 января 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей». Он подчеркнул, что «все претензии Москвы связаны с властью и контролем над территориями, а не с верой и любовью».