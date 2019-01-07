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Порошенко пожелал украинцам долгожданного мира

Президент Украины Пётр Порошенко president.gov.ua

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым, назвав его глубоко семейным праздником.

«Пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос пошлёт нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — написал он в Twitter.

Как ранее писал News.ru, Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей». Он подчеркнул, что «все претензии Москвы связаны с властью и контролем над территориями, а не с верой и любовью».


#порошенко #рождество
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