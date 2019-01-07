Порошенко пожелал украинцам долгожданного мира

Президент Украины Пётр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым, назвав его глубоко семейным праздником.
«Пусть новорожденный Спаситель Иисус Христос пошлёт нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца», — написал он в Twitter.
Щиро вітаю всіх українців із великим церковним та глибоко родинним святом Різдвом Христовим!— Петро Порошенко (@poroshenko) 7 января 2019 г.
Хай новонароджений Спаситель Ісус Христос пошле нам довгоочікуваний мир і благословить кожну українську родину і кожного українця.
Христос народився!
Славімо Його! pic.twitter.com/Uu4NoSXizn
Как ранее писал News.ru, Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей». Он подчеркнул, что «все претензии Москвы связаны с властью и контролем над территориями, а не с верой и любовью».