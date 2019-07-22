https://static.news.ru/photo/be8e2e0e-ad15-11e9-8aa0-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Повторно вызвали на допрос в четверг, 25 июля, — говорится в сообщении ГБР.

В ведомстве 11 июля сообщили, что следователи на 17 июля вызывают на допрос Порошенко. 12 июля пресс-служба партии «Евросолидарности» сообщила, что экс-президент не получал повесток.

В тот же день пресс-служба партии сообщила, что её лидер Порошенко 17 июля будет с визитом в Страсбурге. 16 июля его адвокат заявил, что лично направил в ГБР документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос. Юрист также уведомил о невозможности бывшего украинского лидера явиться к следователю до 21 июля, сообщает « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». По данным украинских СМИ, компания может быть связана с бывшим президентом Петром Порошенко.