Порошенко пойдёт на выборы с верующими и пенсионерами

https://news.ru/storage/news/88cd8a9e589ad9ac986581737c08475f/30b05085-aa9e-42ef-aca7-c1e5766a24d8_850.jpg Petro Poroshenko/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко заявит о выдвижении на второй срок в начале февраля. Главными движущими темами его избирательной кампании станут создание автокефальной церкви и получение томоса, монетизация субсидий и повышение пенсий.

«Президент объявит о выдвижении на второй срок 2 февраля. Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит», — цитирует LB.ua анонимного собеседника в руководстве фракции «Блока Петра Порошенко».

При этом источник признал, что для выполнения финансовых обещаний денег в госказне нет и где их взять, пока неизвестно. Ситуацию с использованием главой страны религиозной темы при его публичных заявлениях о невмешательстве государства в дела церкви представитель фракции не стал обсуждать вовсе.

Выборы намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.

Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остаётся глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также заявила о намерении участвовать в выборах, но пока не прошла процедуру регистрации. Как писал News.ru, она выразила уверенность в своей победе. Правда, отметила, что для определения победителя придётся провести второй тур.