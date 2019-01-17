USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,293 $   Brent60.00 $ Bitcoin3,609.83 $
МОСКВА-6°C16:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Порошенко пойдёт на выборы с верующими и пенсионерами

Petro Poroshenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко заявит о выдвижении на второй срок в начале февраля. Главными движущими темами его избирательной кампании станут создание автокефальной церкви и получение томоса, монетизация субсидий и повышение пенсий.

«Президент объявит о выдвижении на второй срок 2 февраля. Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит», — цитирует LB.ua анонимного собеседника в руководстве фракции «Блока Петра Порошенко».

При этом источник признал, что для выполнения финансовых обещаний денег в госказне нет и где их взять, пока неизвестно. Ситуацию с использованием главой страны религиозной темы при его публичных заявлениях о невмешательстве государства в дела церкви представитель фракции не стал обсуждать вовсе.

Выборы намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.

Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остаётся глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также заявила о намерении участвовать в выборах, но пока не прошла процедуру регистрации. Как писал News.ru, она выразила уверенность в своей победе. Правда, отметила, что для определения победителя придётся провести второй тур.


#украина #выборы #пенсии #петрпорошенко #томос
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
в мире 23:48, 16 января 2019
Порошенко пообещал честные выборы на Украине
политика 06:38, 15 января 2019
Тимошенко заявила о победе над Порошенко во втором туре
в мире 20:29, 9 января 2019
Украина отказалась от наблюдателей РФ на выборах
в мире 11:59, 4 января 2019
Президент Украины призвал оппонентов к честным выборам
в мире 18:46, 31 декабря 2018
ЦИК Украины закрыл все избирательные участки в России
Лента новостей
общество 16:15
ФСО поддержала закон о защите Рунета
экономика 16:00
Индекс потребительской уверенности россиян снизился
экономика 16:00
Росстат: топливо в РФ вновь подорожало
в мире 15:59
Лимузин Путина привёз главу Сербии на кладбище
экономика 15:58
Россия и Сербия подписали транспортное соглашение
Другие новости
в мире 15:59
Лимузин Путина привёз главу Сербии на кладбище
в мире 15:51
Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент
в мире 15:31
Пенсионерка пыталась под юбкой вывезти мышей из Китая
в мире 15:30
Журналистку из Нидерландов уличили в связи с террористами
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top