Порошенко пойдёт на выборы с верующими и пенсионерами

Президент Украины Пётр Порошенко заявит о выдвижении на второй срок в начале февраля. Главными движущими темами его избирательной кампании станут создание автокефальной церкви и получение томоса, монетизация субсидий и повышение пенсий.
«Президент объявит о выдвижении на второй срок 2 февраля. Будет большой форум по выдвижению единого кандидата от демократических сил. Там и заявит», — цитирует LB.ua анонимного собеседника в руководстве фракции «Блока Петра Порошенко».
При этом источник признал, что для выполнения финансовых обещаний денег в госказне нет и где их взять, пока неизвестно. Ситуацию с использованием главой страны религиозной темы при его публичных заявлениях о невмешательстве государства в дела церкви представитель фракции не стал обсуждать вовсе.
Выборы намечены на 31 марта. Как сообщал News.ru, избирательная кампания началась в последний день 2018 года. Регистрация кандидатов продлится до 3 февраля.
Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остаётся глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая также заявила о намерении участвовать в выборах, но пока не прошла процедуру регистрации. Как писал News.ru, она выразила уверенность в своей победе. Правда, отметила, что для определения победителя придётся провести второй тур.