Порошенко перепутал место рождения митрополита Епифания

https://news.ru/storage/news/76e5e8699b5c3d6d5c63998980862e50/5f6cb98b-4fcb-44ea-becb-83ca8542f579_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко запутался в данных о месте рождения предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского Епифания. Ошибка была допущена во время его выступления в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ровно, куда привезли томос о предоставлении автокефалии новой церкви.

Видеозапись обращения к народу опубликована на странице Порошенко в Facebook.

«Особенно приятно быть здесь, в Ровно, потому что это родина предстоятеля украинской поместной автокефальной церкви его блаженства Епифания. И я очень благодарен ровенской земле за то, что она родила предстоятеля Украинской православной церкви», — сказал президент Украины.

Однако глава ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко. — Прим.) родился в селе Волково Ивановского района Одесской области, а детство провёл в селе Старая Жадова Сторожинецкого района Черновицкой области.

С городом Ровно предстоятеля Православной церкви Украины связывает только начало его карьеры. В 2003 году он преподавал в духовной семинарии и занимал должность секретаря-референта Ровенского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ровенского и Острожского Даниила (Чокалюка). До этого времени Сергей Думенко проживал в Киеве, где и окончил духовную академию.

Как сообщал News.ru, томос о предоставлении автокефалии новой Православной церкви вернулся из Стамбула на Украину. Документ будет храниться в Киеве. Его установили в Трапезном храме национального историко-культурного заповедника «София Киевская». Доступ к томосу будет свободным.