USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,632.92 $
МОСКВА-11°C17:02
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Порошенко отдал всю свою зарплату на благотворительность

Президент Украины Пётр Порошенко с супругой Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко с супругой

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко все заработанные в 2018 году на посту главы государства деньги (более $9500) перечислил в благотворительный фонд. В какой именно — не уточняется.

«После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 тысяч 480 гривен по заявлению перечислена в определённый президентом Украины благотворительный фонд», сообщили в госуправлении делами по запросу агентства «Украинские новости».

Информация об этом фонде не разглашается, она может быть выдана только с согласия Порошенко.

Ранее News.ru писал, что государственная авиационная служба Украины внесла дом президента Петра Порошенко в карту «запретных зон» для полётов беспилотников на территории страны. Речь идёт об особняке в поселке Козин Киевской области. Основатель Quadrocopter.ua Тарас Трояк заявил, что рекомендации не соответствуют нормативному документу «Порядок использования воздушного пространства», который был принят в сентябре.


#порошенко #благотворительность
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
общество 17:04, 29 декабря 2018
Минздрав призвал благотворителей к сотрудничеству
общество 23:50, 23 декабря 2018
Москвичи доедут на машине до Африки ради благотворительности
Объём частных пожертвований достигает сотен млрд рублей
экономика 19:18, 13 декабря 2018
Россия стала страной благотворителей
Объём частных пожертвований достигает сотен млрд рублей
Лента новостей
в мире 16:47
Помпео призвал наказать причастных к убийству Хашогги
в мире 16:41
Полиция задержала участников акции «жёлтых жилетов»
в мире 16:35
Трамп надеется восстановить отношения с Россией
спорт 16:35
Российские биатлонисты забрали все медали в спринте
в мире 16:32
Венгры попросили Запад не трогать Россию
Другие новости
в мире 16:58
Huawei уволила арестованного в Польше сотрудника
в мире 16:47
Помпео призвал наказать причастных к убийству Хашогги
в мире 16:41
Полиция задержала участников акции «жёлтых жилетов»
в мире 16:35
Трамп надеется восстановить отношения с Россией
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top