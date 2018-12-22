Порошенко обязал УПЦ сменить название

https://news.ru/storage/news/00553830ee209ff84b51efe5be60a379/a460c08c-f529-4851-9943-9579211978bd_850.jpg Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко подписал изменения в законе «О свободе совести и религиозных организациях». Теперь Украинская православная церковь обязана указывать в названии принадлежность к РПЦ.

В тексте закона сказано, что религиозная организация, центр которой находится в стране, признанной агрессором, должна указывать этот факт с своём названии, сообщает сайт президента Украины.

«Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать», — объяснил глава государства.

Около двух тысяч украинских верующих попытались помешать принятию закона. Как сообщал News.ru, они провели под стенами здания парламента молебен против вмешательства властей в дела церкви и принятия дискриминационных законов. УПЦ также призвала президента Петра Порошенко отклонить принятый Верховной радой закон о переименовании церкви.