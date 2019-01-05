Порошенко обвинён в начавшемся подкупе избирателей

https://news.ru/storage/news/1e2dd97253d4ab2240a5987ae068f2c9/088cb4d8-5bf7-446f-85fd-c382e3d8af3b_850.jpg Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

Депутат Рады Виталий Куприй обвинил команду главы Украины Петра Порошенко в начале подкупа избирателей перед президентскими выборами. По его словам, ценой голоса украинцев стала «Петина тысяча».

Одна тысяча гривен (около 2,4 тысячи рублей) уже предлагается за голос масштабно по всей стране.

«В настоящее время Пётр Порошенко уже начал массовую фальсификацию волеизъявления граждан», — написал Куприй на своей странице в Facebook, сопроводив пост видеороликом.

Депутат не привёл доказательств своим утверждениям, но пообещал награду в 10 тысяч гривен (около 24 тысячи рублей) за любые свидетельства подкупа.

Куприй также отметил, что в агитации за Порошенко участвуют мэры Киева, Одессы, Харькова и других населённых пунктов страны. Они же привлекают к избирательному процессу своих заместителей. Всё это является нарушением закона о выборах.

Ранее News.ru сообщал, что Порошенко подал первую декларацию в новом году, в которой задекларировал 574 млн гривен (примерно $20 млн). Он успел получить дивиденды от инвестиционного банка «Ротшильд» ($19 млн) и от фонда «Прайм Эссетс Капитал» ($936 тысяч). По некоторым данным, в прошлом году доходы главы страны увеличились в 12 раз по сравнению с 2017 годом.