https://static.news.ru/photo/3dde5f4a-6585-11e9-b43b-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко обвинил действующего главу страны Владимира Зеленского в желании вернуть к власти команду сторонников бывшего лидера государства Виктора Януковича.

По его словам, к этому приведёт люстрация чиновников, занимавших посты с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? —заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что данный законопроект «не имеет ничего общего» с демократическими и европейскими нормами.

Коломойские — это попытка отомстить за Приват-Банк — это такая, знаете, мелкая месть, — отметил экс-украинский лидер.

Ранее News.ru писал о том, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект по расширению границ закона об очищении власти (люстрации) может затронуть и его самого. Об этом заявил представитель украинского лидера Андрей Герус. При этом он подчеркнул, что пока документ не принят, говорить об этом преждевременно.