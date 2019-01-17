Порошенко обвинил Москву в желании «подорвать Украину»

https://news.ru/storage/news/81e73c1063f773013904c50d3a894173/0c5a9d95-8bd2-4c01-90f1-274de41ea0fd_850.jpg Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кремль делает основную ставку на подрыв Украины изнутри, чтобы на выборах главы государства и в парламент провести лояльные Москве фигуры. Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко на встрече с послами иностранных государств и представителями международных организаций.

«Понимая, что украинская армия в последние годы качественно укрепилась, и осознавая, что любая дальнейшая попытка военного вторжения закончится для оккупантов плачевно, в Кремле основную ставку сегодня делают на подрыв Украины изнутри. 2019 год с этой точки зрения будет определяющим», — цитирует Порошенко УНИАН.

По словам главы украинского государства, Россия намерена установить подконтрольную себе власть в ходе президентских и парламентских выборов на Украине.

«Цель также вполне понятна — остановить демократическое развитие Украины, её движение в направлении европейской и евроатлантической интеграции, вернуть её в так называемую „российскую сферу влияния“. И это не просто наши прогнозы. Операция по влиянию на украинские выборы Россией уже ведётся полным ходом», — добавил Пётр Порошенко.

Как писал News.ru, на встрече с дипломатами украинский лидер также пообещал сделать всё, чтобы выборы в стране прошли честно и в свободной обстановке. Порошенко обещает устроить голосование по международным стандартам.