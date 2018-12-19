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Порошенко обсудил с Волкером давление на Россию

Президент Украины Пётр Порошенко Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко встретился со специальным представителем Соединённых Штатов по Украине Куртом Волкером. Политики обсудили подходы к давлению на Россию.

По результатам встречи была подчёркнута важность серьёзного ответа на агрессию Российской Федерации, сообщается на сайте пресс-службы украинского президента. РФ, по мнению сторон, должна немедленно освободить задержанных моряков и суда. Также страна должна уважать свободу судоходства.

Участники дискуссии выразили уверенность в действенности антироссийских санкций, отмечается в релизе. По их мнению, подобные меры являются важной частью мирного урегулирования конфликта и сдерживания агрессии.

Ранее News.ru писал, что Пётр Порошенко не стал делать никаких заявлений о возможном втором президентском сроке. Он отметил, что оставит эту информацию в секрете. На вопрос, что он будет делать, если его президентом всё-таки не переизберут, Порошенко отметил, что очень доверяет своему народу и уверен в выборе украинцев.


#украина #россия #порошенко #волкер
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