Порошенко обсудил с Волкером давление на Россию

Президент Украины Пётр Порошенко встретился со специальным представителем Соединённых Штатов по Украине Куртом Волкером. Политики обсудили подходы к давлению на Россию.
По результатам встречи была подчёркнута важность серьёзного ответа на агрессию Российской Федерации, сообщается на сайте пресс-службы украинского президента. РФ, по мнению сторон, должна немедленно освободить задержанных моряков и суда. Также страна должна уважать свободу судоходства.
Участники дискуссии выразили уверенность в действенности антироссийских санкций, отмечается в релизе. По их мнению, подобные меры являются важной частью мирного урегулирования конфликта и сдерживания агрессии.
Ранее News.ru писал, что Пётр Порошенко не стал делать никаких заявлений о возможном втором президентском сроке. Он отметил, что оставит эту информацию в секрете. На вопрос, что он будет делать, если его президентом всё-таки не переизберут, Порошенко отметил, что очень доверяет своему народу и уверен в выборе украинцев.