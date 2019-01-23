Порошенко обсудил с главой МВФ украинскую экономику

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Президент Украины Петр Порошенко и Кристин Лагард

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудили перспективы экономического роста страны в 2019 году. Их встреча прошла в Давосе. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

«Президент Украины и директор-распорядитель МВФ обсудили перспективы экономического роста Украины в 2019 году», — говорится в сообщении пресс-службы.

В украинском ведомстве отметили, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с МВФ. Кроме того, стороны заявили о готовности к реализации новой программы stand-by.

Как ранее писал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко уверен, что в течение ближайших трёх лет страну ждёт заметное улучшение качества жизни. Этому способствует ряд проведённых реформ. Согласно поправкам в конституцию, внесённым Порошенко и одобренным парламентом, Украина берёт курс на ЕС и НАТО. Данные меры положительно встретили жители Украины. Рейтинг Порошенко начал расти. Поддержать действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах планирует каждый шестой гражданин.