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Порошенко обещает Украине рост уровня жизни

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко уверен, что в течение ближайших трёх лет страну ждёт заметное улучшение качества жизни.

По его мнению, Украина уверенно движется к европейскому уровню жизни. Этому способствует ряд проведённых реформ. Согласно поправкам в конституцию, внесённым Порошенко и одобренным парламентом, Украина берёт курс на ЕС и НАТО. Таким образом, евроинтеграция становится важнейшим пунктом во внешней политике Украины.

Ранее News.ru писал о том, что Пётр Порошенко пообещал обеспечить права верующих и сделать всё возможное, чтобы избежать кровопролития. Он назвал провокациями России конфликты, связанные с переходом религиозных общин из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в новую Православную церковь Украины (ПЦУ).


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