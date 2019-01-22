Порошенко обещает Украине рост уровня жизни

https://news.ru/storage/news/468855872c76f3a2f8d145bf93a45301/4e2f180d-efce-4c35-98df-79b96db8d14a_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Пётр Порошенко уверен, что в течение ближайших трёх лет страну ждёт заметное улучшение качества жизни.

По его мнению, Украина уверенно движется к европейскому уровню жизни. Этому способствует ряд проведённых реформ. Согласно поправкам в конституцию, внесённым Порошенко и одобренным парламентом, Украина берёт курс на ЕС и НАТО. Таким образом, евроинтеграция становится важнейшим пунктом во внешней политике Украины.

Ранее News.ru писал о том, что Пётр Порошенко пообещал обеспечить права верующих и сделать всё возможное, чтобы избежать кровопролития. Он назвал провокациями России конфликты, связанные с переходом религиозных общин из Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ) в новую Православную церковь Украины (ПЦУ).