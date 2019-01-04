Порошенко: новое оружие научило солдат ВСУ бить в цель

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Пётр Порошенко

Украинская армия в прошлом году получила около пяти тысяч единиц оружия от госконцерна «Укроборонпром», заявил президент страны Пётр Порошенко.

По его словам, предприятие поставило модернизированное и отремонтированное вооружение.

«Благодаря новой технике наши военные научились бить точно в цель, не теряя снарядов и времени», — отметил он.

Украинский лидер призвал не сбавлять темп, так как в сфере армии осталось много работы.

Ранее News.ru писал о том, что министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о разработках своего ведомства и планах по созданию нового вооружения. Так, по его словам, Киев намерен сформировать противокорабельный комплекс. Он также добавил, что разрабатываемая ракета «Ольха» находится на завершающем этапе создания, а ракета «Нептун» недавно прошла успешные испытания.