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Порошенко: новое оружие научило солдат ВСУ бить в цель

Пётр Порошенко president.gov.ua

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Украинская армия в прошлом году получила около пяти тысяч единиц оружия от госконцерна «Укроборонпром», заявил президент страны Пётр Порошенко.

По его словам, предприятие поставило модернизированное и отремонтированное вооружение.

«Благодаря новой технике наши военные научились бить точно в цель, не теряя снарядов и времени», — отметил он.

Украинский лидер призвал не сбавлять темп, так как в сфере армии осталось много работы.

Ранее News.ru писал о том, что министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о разработках своего ведомства и планах по созданию нового вооружения. Так, по его словам, Киев намерен сформировать противокорабельный комплекс. Он также добавил, что разрабатываемая ракета «Ольха» находится на завершающем этапе создания, а ракета «Нептун» недавно прошла успешные испытания.


#украина #военные #оружие #ВСУ #порошенко
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