Порошенко: никто не способен остановить Украину

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Пётр Порошенко

Президент Украины заявил о том, что после создания автокефальной Православной церкви Украины независимость страны стала крепче.

«Украинская независимость сейчас, с созданием автокефальной Православной церкви Украины, стала крепче. Наша единая церковь стала духовным фундаментом Украинского государства», — написал он в Twitter.

Ми вибороли нашу незалежність, але це не завершення, а лише початок нам як і раніше потрібна єдність. Однак, вже точно ніхто не здатен зупинити Україну і українців, які знімають ярмо московської церкви і московської імперії — Петро Порошенко (@poroshenko) 13 января 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Государственная авиационная служба Украины внесла дом президента Петра Порошенко в карту «запретных зон» для полётов беспилотников на территории страны. Речь идёт об особняке в посёлке Козин Киевской области.