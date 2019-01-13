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Порошенко: никто не способен остановить Украину

Пётр Порошенко president.gov.ua

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины заявил о том, что после создания автокефальной Православной церкви Украины независимость страны стала крепче.

«Украинская независимость сейчас, с созданием автокефальной Православной церкви Украины, стала крепче. Наша единая церковь стала духовным фундаментом Украинского государства», — написал он в Twitter.

Как ранее писал News.ru, Государственная авиационная служба Украины внесла дом президента Петра Порошенко в карту «запретных зон» для полётов беспилотников на территории страны. Речь идёт об особняке в посёлке Козин Киевской области.


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