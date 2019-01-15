Порошенко назвал свою главную цель на ближайшие годы

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Украине в ближайшие пять лет необходимо приобрести энергонезависимость, заявил глава государства Пётр Порошенко.

По его словам, украинская сторона должна сама удовлетворять нужды собственным газом.

Он подчеркнул, что также стране нужно пресечь практику, когда «кто-то крадёт газ», а после пытается списать потери на государственный долг, передаёт «Интерфакс-Украина».

Ранее News.ru писал, что украинский лидер может уволить главу своей администрации Игоря Райнина. Поводом к этому послужило неверие политика в успех действующего главы страны на мартовских выборах. По данным источников, «недавно Райнин собрал своих приближённых и заявил, что у Порошенко нет перспектив остаться президентом». Об этих словах впоследствии стало известно самому лидеру, который в ответ на это заявление обвинил руководителя своей администрации в предательстве.