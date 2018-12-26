Порошенко назвал сроки вступления в ЕС и НАТО

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Пётр Порошенко

Киев закрепит курс на евроинтеграцию в 2019 году. Верховная рада в феврале рассмотрит во втором чтении проект изменений в конституции, который предполагает в дальнейшем присоединить к ЕС и НАТО.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что документ фиксируют курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО, «являются частью стратегии по деколонизации и выходу нашего государства из сферы влияния России».

Парламент Украины в ноябре по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны в ЕС и НАТО, информирует New Inform.

Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые «зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи», а также курс Украины на интеграцию в НАТО и обязанность президента, кабмина и Рады придерживаться этих курсов.

News.ru писал, что на Украине заканчивается военное положение, введённое Порошенко после событий в Керченском проливе 25 ноября.