https://static.news.ru/photo/653c5286-5018-11e9-88ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко выразил уверенность в том, что задержанных в Керченском проливе моряков отпустят из России 21 июля.

По его словам, имеющаяся у него информация достоверна на 90%.

Порошенко пояснил, что моряков выпустят на свободу в день внеочередных парламентских выборов на Украине, сообщает РИА Новости.

25 ноября 2018 года суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России и проигнорировали требование пограничников остановиться. В итоге по ним был открыт огонь. Украинские корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Позже суд арестовал всех моряков и отправил в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

Ранее News.ru писал о том, что начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак обещал на глазах у России провести военные корабли через Керченский пролив.