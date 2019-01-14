USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.38 $ Bitcoin3,690.43 $
МОСКВА-2°C21:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Порошенко назвал предателем главу своей администрации

Игорь Райнин (слева) и президент Украины Пётр Порошенко (третий слева) Михайло Палінчак/wikipedia.org/CC BY 4.0

Игорь Райнин (слева) и президент Украины Пётр Порошенко (третий слева)

в мире [ версия для печати ]

Украинский президент Пётр Порошенко может уволить главу своей администрации Игоря Райнина. Поводом к этому послужило неверие политика в успех действующего лидера страны на мартовских выборах.

Как сообщили источники украинского издания «Страна.ua», «недавно Райнин собрал своих приближённых и заявил, что у Петра Порошенко нет перспектив остаться президентом». Он также предложил создать партию, которая могла бы стать «спасательным кругом» для всех приближенных к главе государства.

Об этих словах впоследствии стало известно самому лидеру страны. Он обвинил руководителя своей администрации в предательстве и, как передают инсайдеры, пригрозил его уволить. При этом другие источники отмечают, что решение пока не принято, поскольку такой поступок могут расценить «как бегство людей от Порошенко и что корабль президента дал течь».

В марте 2019 года на Украине состоятся выборы главы государства. О желании баллотироваться уже заявили 17 кандидатов, в том числе находящаяся в СИЗО Надежда Савченко. В настоящее время Порошенко занимает третье место в президентском рейтинге, писал News.ru.


#украина #порошенко
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 13:45, 14 января 2019
«Томос-тур» назвали предвыборным ходом Порошенко
в мире 08:57, 14 января 2019
Порошенко разъяснили причину отсутствия томоса у РПЦ
Разбогатевший президент ищет поддержки у избирателей
в мире 12:26, 13 января 2019
Порошенко пиарится на благотворительности
Разбогатевший президент ищет поддержки у избирателей
Лента новостей
в мире 20:49
Депутат Рады назвал позором задержки зарплат шахтёрам
происшествия 20:48
Пенсионерка лишилась денег после ночи с ухажёром из Сети
политика 20:37
РФ отказалась ассоциировать себя с решением по «Новичку»
происшествия 20:30
Двух истощённых девочек спасли из заточения в Москве
общество 20:13
Морозы могут осложнить спасательную операцию в Шахтах
Другие новости
в мире 20:49
Депутат Рады назвал позором задержки зарплат шахтёрам
в мире 20:13
Десятки взрослых и детей пострадали при взрыве в Кабуле
в мире 20:05
Стрельба произошла в офисе UPS в Нью-Джерси
в мире 19:59
Клиентам авиакомпании продали несуществующие места
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top