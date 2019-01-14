Порошенко назвал предателем главу своей администрации

https://news.ru/storage/news/4db807b14a22c1c8b16e7d7307492143/bfae5a34-e3f7-48d7-995e-7c4e4bf6bdea_850.jpg Михайло Палінчак/wikipedia.org/CC BY 4.0

Игорь Райнин (слева) и президент Украины Пётр Порошенко (третий слева)

Украинский президент Пётр Порошенко может уволить главу своей администрации Игоря Райнина. Поводом к этому послужило неверие политика в успех действующего лидера страны на мартовских выборах.

Как сообщили источники украинского издания «Страна.ua», «недавно Райнин собрал своих приближённых и заявил, что у Петра Порошенко нет перспектив остаться президентом». Он также предложил создать партию, которая могла бы стать «спасательным кругом» для всех приближенных к главе государства.

Об этих словах впоследствии стало известно самому лидеру страны. Он обвинил руководителя своей администрации в предательстве и, как передают инсайдеры, пригрозил его уволить. При этом другие источники отмечают, что решение пока не принято, поскольку такой поступок могут расценить «как бегство людей от Порошенко и что корабль президента дал течь».

В марте 2019 года на Украине состоятся выборы главы государства. О желании баллотироваться уже заявили 17 кандидатов, в том числе находящаяся в СИЗО Надежда Савченко. В настоящее время Порошенко занимает третье место в президентском рейтинге, писал News.ru.