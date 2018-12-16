Порошенко назвал автокефалию вопросом нацбезопасности

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Президент Украины Пётр Порошенко считает, что вопрос автокефалии далеко не церковный.

На пресс-конференции Порошенко заявил, что этот вопрос напрямую влияет на национальную безопасность. Он лично присутствовал на «объединительном соборе», и позже объявил, что в стране появилась новая автокефальная поместная православная церковь. Её главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

«Борьбу за автокефалию я рассматриваю не как исключительно церковный вопрос, а как борьбу за национальную безопасность», — сказал Порошенко.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Украинской православной церкви новую религиозную структуру, созданную 15 декабря, назвали «инородным телом». В УПЦ заявили, что никогда каноническая церковь не примет неканоническое движение.