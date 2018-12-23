Коломойский: Порошенко может сделать Украину нелегитимной

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Игорь Коломойский

Украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский назвал провокацией со стороны президента Петра Порошенко отправку военных судов в Керченский пролив. По его мнению, главной целью было именно то, что и произошло — военное положение. Пусть и не во всей стране, но хотя бы в некоторых её регионах.

Коломойский отметил, что «хорошо понимает» логику действий главы государства. По его словам, реакция России на подобные действия была ожидаемой и легко прогнозируемой. На это, уверен бизнесмен, и был расчёт, потому что «за тем, как повёл себя Порошенко, напрашивается вывод».

«На хрена он туда послал наши корабли? Мы можем сейчас говорить: это наш пролив, это наше море… Но мы же знали, что там, кроме нас, ещё кто-то есть», — цитирует Коломойского издание «Гордон».

Предприниматель считает, что военное положение необходимо Порошенко, чтобы продлить президентские полномочия и избежать выборов. Однако, напомнил экс-губернатор, глава государства своими действиями может «полностью разрушить легитимизацию власти». При любой попытке переноса выборов тот, кто остаётся у власти, уже нелегитимен, а вместе с ним нелегитимна и вся страна, подчеркнул Коломойский.

25 ноября суда Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.