https://static.news.ru/photo/653c5286-5018-11e9-88ee-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является первым шагом Москвы на пути признания Крыма российским. Об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Возвращение Российской Федерации в ПАСЕ — первый шаг для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса, — написал бывший украинский лидер на своей странице в Facebook.

Он также выразил надежду, что на следующей сессии ПАСЕ украинская делегация сможет повлиять на партнёров, чтобы не допустить распространения «раковой опухоли» и «снятия санкций и в других форматах».

Порошенко подчеркнул, что ранее Киев всегда добивался продления санкций против России, хотя это и было нелегко.

26 июня в ПАСЕ приняли резолюцию, в которой в полном объёме подтверждаются полномочия российской делегации.

Ранее News.ru писал о том, что лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко заподозрил президента страны Владимира Зеленского в государственной измене. Он потребовал, чтобы правоохранительные органы проверили высказывания главы Украины о том, что ему заранее было известно о возврате делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).