Порошенко гарантировал украинцам свободу выбора церкви

Президент Украины Петр Порошенко гарантировал, что власть с уважением отнесется к выбору прихожанами церкви.
«Я гарантирую, что власть будет уважать тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая будет сберегать единение с Русской православной церковью», — сказал Порошенко во время выступления со сцены возле Собора Софии-Киевской.
Он также отметил, что гарантирует защиту прав священников и мирян канонической Украинской православной церкви со стороны государства, если они добровольно решат выйти из канонической церкви.
Ранее Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом «объединительном соборе» украинский лидер заявил, что 15 декабря войдёт в историю Украины, писал News.ru. Мероприятие проходило за закрытыми дверями. Участники избрали предстоятелем «новой церкви» митрополита структуры Епифания.