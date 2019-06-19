https://static.news.ru/photo/992a4b54-928d-11e9-8745-fa163e074e61_1024.jpg Крым. Судак Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Киев может пожертвовать Крымом ради установления мира в Донбассе. Об этом заявил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко. По его словам, если это произойдёт, украинская власть перестанет быть властью.

Но сразу же перестанут быть властью. Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше, — заявил он в беседе с Glavcom .

Он подчеркнул, что новый президент должен адекватно оценивать все риски и угрозы, исходящие от России. Также Порошенко отметил, что Москва может использовать кризис в Молдавии для усиления военного присутствия в Приднестровье.

Ранее News.ru писал, что Зеленский при встрече с Путиным в первую очередь намерен поднять вопрос о территориальной принадлежности Крыма и Донбасса. По его словам, регионы принадлежат Украине, а единственный способ вернуть их — сохранение в силе антироссийских санкций.