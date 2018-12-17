Доходы Порошенко выросли в 12 раз за год

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Пётр Порошенко

Доходы, задекларированные президентом Украины Петром Порошенко, с начала 2018 года составили 198 млн гривен. Это почти в 12 раз больше, чем за весь 2017 год.

Дивиденды политика от «Прайм Эссетс Кэпитал» составил более 154 млн гривен, кроме того, Порошенко задекларировал доходы за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав в размере 29 млн гривен.

Также глава Украины получил процентный доход в размере почти 14 млн гривен от вкладов в Международном инвестиционном банке и 800 тыс. гривен — от продажи недвижимости, сообщает RT.

Ранее News.ru писал, что спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал и направил президенту Украины Петру Порошенко закон о расширении зоны украинского контроля в Чёрном море. Документ был принят на прошлой пленарной неделе.