Бывший украинский лидер Пётр Порошенко будет находиться под защитой Госохраны пожизненно.
Президент Украины после прекращения полномочий обеспечивается государственной охраной пожизненно, — сообщило Управление государственной охраны.
Информация о количестве охранников Порошенко и об автомобилях, на которых он передвигается, является засекреченной, передаёт агентство «
Как ранее писал News.ru, украинская певица Анастасия Приходько, являющаяся соратницей лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщила, что выиграла в суде против команды бывшего президента Украины Петра Порошенко компенсацию в размере $10 тысяч за незаконное использование её образа в предвыборном ролике.