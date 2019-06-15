https://static.news.ru/photo/f9af8a78-8f7e-11e9-ad32-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко будет находиться под защитой Госохраны пожизненно.

Президент Украины после прекращения полномочий обеспечивается государственной охраной пожизненно, — сообщило Управление государственной охраны.

Информация о количестве охранников Порошенко и об автомобилях, на которых он передвигается, является засекреченной, передаёт агентство « Украинские новости ».

Как ранее писал News.ru, украинская певица Анастасия Приходько, являющаяся соратницей лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщила, что выиграла в суде против команды бывшего президента Украины Петра Порошенко компенсацию в размере $10 тысяч за незаконное использование её образа в предвыборном ролике.