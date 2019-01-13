Порошенко пиарится на благотворительности

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Пётр Порошенко

Разбогатевший президент ищет поддержки у избирателей

В прошлом году украинский лидер Пётр Порошенко перечислил на благотворительность «всю свою зарплату» за месяц — 270 480 гривен (около $9500). О щедрости президента рассказали в Управлении делами президента страны. Однако, какому именно фонду посчастливилось стать обладателем такой суммы, раскрыто не было, так как эта информация может быть предоставлена только с согласия лица, перечислившего деньги.

Не исключено, что решение о вкладе в благотворительность с последующим предоставлением данных об этом СМИ было принято в рамках президентской кампании. Такой точки зрения придерживается директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Моральная сторона этой проблемы касается того, что человек, являясь миллиардером, позволяет себе делать подобного рода акции, причём пытается ещё и получить те или иные дивиденды», — цитирует его RT.

Вместе с тем Денисов усомнился в том, что такого рода шаги окажут положительное влияние на рейтинг президента Украины.

Официально задекларированный Порошенко доход за 2018 год превысил 1,3 млрд грн, что почти в 82 раза больше, чем годом ранее. Только в конце декабря украинский лидер задекларировал два транша дивидендов размером в 556,7 млн грн и 574,9 млн грн, большая часть из которых поступила от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, которой он доверил управление Roshen. Полная декларация о доходах должна быть подана до конца марта.

После обнародования этой информации в администрации президента поспешили оговориться и уточнили, что Порошенко не получал дивидендов в течение трёх лет и собирается отправить часть полученных им финансовых средств на благотворительность. Пресс-служба также отметила, что за время пребывания на посту главы государства Порошенко потратил свыше 1,2 млрд грн на «социальную благотворительность и укрепление обороноспособности».

Неверный ход

Благотворительная деятельность главы Украины выглядит довольно странно на фоне информации о значительном росте его благосостояния на посту президента. Тот факт, что за годы правления страной Порошенко стал весомо богаче говорит, в частности, о значительной коррупционной составляющей в его деятельности. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, напомнив о случаях, когда государственные заказы отдавались аффилированным с бизнесом Порошенко компаниям.

Petro Poroshenko/Global Look Press Пётр Порошенко

«Его действия напоминают акт политического лукавства. Он отдаёт три копейки, забирая несколько рублей. Это совершенно непорядочный жест с его стороны», — сказал Морозов.

При этом он отметил, что в сегодняшних реалиях избиратели больше заинтересованы в собственном благополучии, ценах на ЖКХ и уровне зарплат.

Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, в свою очередь, отметил, что подобная благотворительность напоминает откровенный пиар-ход в рамках предвыборной кампании.

«Я думаю, что он за время своего президентства прекрасно осознавал, что на Украине очень большое число людей нуждается в помощи. Пожилые, больные, сироты, дети. Те же самые ветераны АТО, которым он обещал зарплаты по тысяче гривен в день, страховки на миллионы», — заявил Безпалько.

Он также назвал странным то, что хотя бы ради «показухи» Порошенко на протяжении всего времени пребывания на посту президента не мог выделить деньги на помощь людям из вышеназванных категорий.

«Я помню, что его супруга возглавила фонд, который тоже являлся одной из таких пиар-структур президента, и я не уверен, что из него деньги куда-то перечислялись», — добавил Безпалько.

Супруга украинского лидера Марина Порошенко была назначена главой Украинского культурного фонда в начале прошлого года. Его деятельность неоднократно становилась темой для журналистских расследований.

Обострение отношений с Россией

В погоне за голосами сограждан на грядущих президентских выборах Порошенко прибегает и к другим ухищрениям. Так, глава государства намеренно портит отношения с Россией, считает бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Он отметил, что по мнению Порошенко, такая тактика работает на мобилизацию граждан, которые потенциально могут за него проголосовать. При этом подобные действия украинского лидера идут в противовес с запросом общества на мирное урегулирование. Существует множество непредвиденных сценариев, которые могут стать причиной обострения обстановки и возникновения масштабных военных операций, предупредил Грищенко в эфире телеканала NewsOne.

Petro Poroshenko/Global Look Press Пётр Порошенко

Президент России Владимир Путин аналогично высказался о политике Порошенко в отношении РФ. После провокации в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины он заявил, что произошедшее связано с низким рейтингом главы соседнего государства в преддверии выборов.

В дополнение к картине особого поведения Порошенко перед выборами стоит напомнить, что в конце 2018 года он подарил квартиры семьям двух военнослужащих, которые попали в плен в 2015 году в бою за Дебальцево. Хотя тогда, по данным Генштаба, погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, семь взяты в плен и 18 пропали без вести.

Украина выберет президента 31 марта. О желании баллотироваться на высший государственный пост уже заявили 17 человек, в том числе находящаяся в СИЗО Надежда Савченко. На сегодняшний день Центризбирком страны официально зарегистрировал пятерых кандидатов. Соответствующие удостоверения получили дважды бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, депутат Верховной рады Сергей Каплин, мэр Львова Андрей Садовой, лидер Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, а также экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко. Действующий президент Украины пока не объявил о желании пойти на второй срок.