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Порноактриса судится с полицейскими из-за стриптиза

Сторми Дэниэлс SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сторми Дэниэлс

в мире [ версия для печати ]

Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, известная своими книжными откровениями об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом, нашла повод вновь напомнить о себе. Она подала иск в суд на полицейских штата Огайо, которые, как уверяет артистка, летом прошлого года арестовали её, будучи в сговоре с главой Белого дома.

Дэниэлс, она же Стеффани Клиффорд по паспорту, требует с правоохранителей $2 млн. Половина этой суммы — компенсация за незаконный, по её мнению, арест. Вторая половина — возмещение убытков, присуждаемых в порядке наказания. Она также намерена взыскать с полицейских расходы, связанные с делом. Ответчиками являются несколько стражей порядка города Колумбус, сообщает CNN.

Задержана порноактриса была за выступление в местном стриптиз-клубе. Её адвокат Майкл Авенатти сообщил, что Дэниэлс позволила одному из посетителей прикоснуться к себе, тогда как законодательство штата Огайо это запрещает.

Местные власти предъявили ей обвинения по трём пунктам, однако в ходе разбирательства выяснилось, что закон запрещает прикосновения только к тем танцовщицам, которые выступают в стриптиз-клубе регулярно. Дэниэлс же была в клубе приглашённой звездой и выступила лишь однажды. В итоге с неё сняли все обвинения.

Ранее, как сообщал News.ru, она описала в своей книге секс с Трампом, заявив, что эта интимная связь оказалась «наименее впечатляющей» среди всех её контактов. Порноактриса при этом нелестно высказалась о мужском достоинстве президента, написав, что оно «меньше обычного».


#сша #суды #стриптиз #порноактеры
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