Популярность Марин Ле Пен выросла среди французов

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Популярность лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заметно выросла в последние месяцы. Если бы сейчас проходили выборы президента страны, то большинство граждан отдали бы голоса за нее.

Опрос проводился с 11 по 13 декабря среди 1125 человек старше 18 лет социологической службой Ifop. Его результаты публикует Le Journal du Dimanche.

«Провальная кампания Ле Пен в 2017 году, катастрофическое противостояние на дебатах перед вторым туром — кажется, это всё забыто. Ее рейтинг растет под влиянием протестов „желтых жилетов“», — убежден заместитель директора Ifop Фредерик Даби.

При этом рейтинги одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Эдуара Филиппа упали до рекордных минимумов в 23 и 26 процентов соответственно.

Ранее News.ru писал о том, что Марин Ле Пен обвинила французские власти в отвлечении внимания от «жёлтых жилетов» беспорядками на акциях протеста. Запрет на проведение демонстрации возле Елисейских полей, по её мнению, привёл к росту напряженности.

Массовые акции протеста «жёлтых жилетов» проходят во Франции с 17 ноября. Они выступают против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. Это сопровождается массовыми беспорядками, вплоть до столкновений с полицией. Неделю назад по этой причине по стране были мобилизованы 89 тысяч полицейских. С начала акций уже задержаны 4,5 тысячи манифестантов, ещё шесть погибли.