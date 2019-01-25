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Помпео выступит на Совбезе ООН по Венесуэле в субботу

Amr Nabil/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майкл Помпео примет участие в экстренном заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле 26 января. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. Данное заседание инициировали Соединённые Штаты.

«Госсекретарь США Майкл Помпео отправится в Нью-Йорк, чтобы принять участие в открытом заседании Совета Безопасности ООН по Венесуэле, в субботу, 26 января», — говорится в заявлении.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе. Помимо США полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Венесуэлу охватили массовые демонстрации в поддержку Гуайдо. Российская Федерация поддерживает действующего президента Николаса Мадуро.

Как писал News.ru, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти Венесуэлы провести расследование гибели людей во время протестов. По некоторым данным, их застрелили правоохранители. ООН располагает данными о 20 погибших и 250 задержанных. 


#сша #венесуэла #оон #МАЙКПОМПЕО #совбез
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