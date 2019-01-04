USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,293 $   Brent55.89 $ Bitcoin3,832.40 $
МОСКВА-4°C10:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Помпео уверен в скорой встрече Трампа и Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео и глава КНДР Ким Чен Ын State Department/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео и глава КНДР Ким Чен Ын

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что в ближайшее время американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын смогут встретиться.

При этом он отметил, что в преддверии переговоров предстоит провести много работы.

По его словам, полная денуклеаризация Корейского полуострова маловероятна после второго саммита, но стороны уже назвали условия, которые помогут обеспечить прогресс в данном вопросе и устранить угрозу со стороны Северной Кореи, передаёт Fox News.

Ранее News.ru писал, что Дональд Трамп готов в любой момент встретиться с Ким Чен Ыном. Так американский лидер ответил на слова корейского главы государства, прозвучавшие в новогоднем поздравлении.


#кндр #сша #Трамп #Помпео #денуклеаризация #КимЧенЫн #встреча
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 14:35, 1 января 2019
Ким Чен Ын получил новогоднюю открытку от Путина
в мире 12:26, 30 декабря 2018
Ким Чен Ын предложил главе Южной Кореи «чаще встречаться»
политика 12:45, 2 декабря 2018
Трамп ждёт Ким Чен Ына в Белом доме
Лента новостей
общество 10:29
Милонов предложил повести ревизию машин с мигалками
происшествия 10:20
Выходец из Украины выстрелил в отца двоих детей в России
общество 10:19
Поездов «Москва» в столичном метро стало больше
общество 10:02
Вирус WannaCry вновь напомнил о себе
lifestyle 10:01
Принц Гарри бросил пить и отказался от мяса
Другие новости
в мире 09:31
Польский митрополит отказался признавать ПЦУ
в мире 09:27
Абэ собрался ускорить переговоры по статусу Курил
в мире 09:23
Трамп связал «Игру престолов» и стену на границе с Мексикой
в мире 09:03
Убийство охранника Порошенко взбудоражило соцсети
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top