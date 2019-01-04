Помпео уверен в скорой встрече Трампа и Ким Чен Ына

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава КНДР Ким Чен Ын

Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что в ближайшее время американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын смогут встретиться.

При этом он отметил, что в преддверии переговоров предстоит провести много работы.

По его словам, полная денуклеаризация Корейского полуострова маловероятна после второго саммита, но стороны уже назвали условия, которые помогут обеспечить прогресс в данном вопросе и устранить угрозу со стороны Северной Кореи, передаёт Fox News.

Ранее News.ru писал, что Дональд Трамп готов в любой момент встретиться с Ким Чен Ыном. Так американский лидер ответил на слова корейского главы государства, прозвучавшие в новогоднем поздравлении.