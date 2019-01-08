Помпео: США уничтожили 99% ИГ

https://news.ru/storage/news/cdf6c66a01406ab80027b7a00030b9f7/72001b34-9a40-4949-8475-258a5dffb728_850.jpg U.S. Department of State/flickr.com

Майкл Помпео (в центре)

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединённые Штаты уничтожили 99% группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Мы ликвидировали 99% халифата. С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?», — сказал Помпео журналистам на борту самолёта, летевшего в Иорданию.

По его словам, США следят за тем, чтобы усиление террористов, произошедшее во время правления Барака Обамы, не повторилось.

Как ранее писал News.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии. Кроме того, турецкий лидер представил план по нормализации ситуации в арабской республике.