https://static.news.ru/photo/2d7f514e-9056-11e9-aef5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон не сомневается в причастности Ирана к инциденту с двумя танкерами в Оманском заливе, поэтому сейчас рассматриваются сценарии противодействия Тегерану в регионе, включая военный.

Никаких сомнений нет. У разведывательного сообщества имеется большой объём данных и доказательств. Мир увидит большую их часть, — подчеркнул политик.

Он добавил, что США «намерены гарантировать свободу навигации» в регионе, передаёт ТАСС .

13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению со стороны неустановленных лиц. Пострадавшие суда принадлежат японской и норвежской компаниям. Все члены экипажей были эвакуированы сразу после инцидента.

Как писал News.ru, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обвинил Иран в нападениях на танкеры. Он призвал международное сообщество занять «решительную позицию» по этому вопросу.