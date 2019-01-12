Помпео: США продолжит бороться с ИГ после ухода из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит координировать усилия для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
«Уничтожение ИГ остаётся нашим приоритетом. Мы продолжим сотрудничать в этом вопросе с союзными государствами», — сказал Помпео в интервью Al Hadath.
Он также выразил надежду на создание сильной арабской коалиции, которая сможет противостоять вызовам в регионе.
Ранее News.ru писал о том, что МИД РФ не уверен в том, что США действительно выведут войска из Сирии. К таким выводам министерство пришло на основе твитов президента США Дональда Трампа и комментариев к ним. Честность намерений Штаты смогут подтвердить, лишь предоставив мировой общественности стратегию вывода войск из Сирии, включая временные рамки, считают в МИДе.