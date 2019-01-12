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Помпео: США продолжит бороться с ИГ после ухода из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео Amr Nabil/Xinhua/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит координировать усилия для уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

«Уничтожение ИГ остаётся нашим приоритетом. Мы продолжим сотрудничать в этом вопросе с союзными государствами», — сказал Помпео в интервью Al Hadath.

Он также выразил надежду на создание сильной арабской коалиции, которая сможет противостоять вызовам в регионе.

Ранее News.ru писал о том, что МИД РФ не уверен в том, что США действительно выведут войска из Сирии. К таким выводам министерство пришло на основе твитов президента США Дональда Трампа и комментариев к ним. Честность намерений Штаты смогут подтвердить, лишь предоставив мировой общественности стратегию вывода войск из Сирии, включая временные рамки, считают в МИДе.


#сша #Помпео #сирия #терроризм
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