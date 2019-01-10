USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,290 $   Brent60.45 $ Bitcoin3,809.71 $
МОСКВА-10°C17:54
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Помпео: США продолжат наносить авиаудары по террористам

U.S. Air Force/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей.

«Позиция президента четкая, и решение о выводе войск из Сирии будет реализовано. Но мы продолжим сокрушительные операции», — сказал Помпео.

Данное заявление Помпео сделал в Каире по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожено 99% группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По его словам, США следят за тем, чтобы усиление террористов, произошедшее во время правления Барака Обамы, не повторилось.


#сша #терроризм #ИГ #МАЙКПОМПЕО #Египет #Каир
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
политика
РФ назвала условия обмена капитана судна «Норд»

читайте также
оружие 14:59, 10 января 2019
Турция при переговорах с США не откажется от С-400
в мире 23:21, 8 января 2019
Помпео пообещал ужесточить давление на Иран
в мире 09:51, 8 января 2019
Помпео: США уничтожили 99% ИГ
в мире 13:51, 6 января 2019
Сирия закрыла все порты
в мире 02:23, 4 января 2019
Помпео: США продолжат диалог с Россией по ДРСМД
Лента новостей
общество 17:53
Турфирмы отстранят от организации паломнических поездок
технологии 17:50
«Яндекс» будет продавать видео на площадках Rambler
технологии 17:46
Умный перцовый баллончик сможет позвать на помощь
в мире 17:42
Помпео: военные США всегда уходили из других стран
в мире 17:41
В Белоруссии создали рабочую группу по интеграции с РФ
Другие новости
в мире 17:42
Помпео: военные США всегда уходили из других стран
в мире 17:41
В Белоруссии создали рабочую группу по интеграции с РФ
в мире 17:35
Трамп рассказал о своём вежливом поведении
в мире 17:17
Томос об автокефалии новой церкви вернули на Украину
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top