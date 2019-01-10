Помпео: США продолжат наносить авиаудары по террористам

https://news.ru/storage/news/c1dae7642d1f1674d689031d56327ef3/13ac3b99-a54e-4346-9e4b-dddd754825f9_850.jpg U.S. Air Force/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты продолжат наносить авиаудары по террористам на Ближнем Востоке по мере появления целей.

«Позиция президента четкая, и решение о выводе войск из Сирии будет реализовано. Но мы продолжим сокрушительные операции», — сказал Помпео.

Данное заявление Помпео сделал в Каире по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожено 99% группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По его словам, США следят за тем, чтобы усиление террористов, произошедшее во время правления Барака Обамы, не повторилось.