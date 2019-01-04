Помпео: США продолжат диалог с Россией по ДРСМД

https://news.ru/storage/news/1b97eb7b894275284639a3f564158472/303e3ee0-94a1-40be-a3e1-87f5828e9a95_850.jpg Ron Sachs/CNP/Global Look Press

Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), но пока Москва не предпринимает в этом направлении каких-либо действий. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы сейчас почти в 30 днях от крайнего срока, который мы предоставили (России. — News.ru). И, к сожалению, россияне не приложили никаких усилий к тому, чтобы соблюдать договор, так же, как и в предыдущие четыре-пять лет, когда мы с россиянами об этом разговаривали», — заявил глава дипломатии США телеканалу Newsmax.

Помпео добавил, что США будут продолжать переговоры с Россией, «чтобы попытаться убедить её вернуться к соблюдению договора, по крайней мере взять на себя обязательство вернуться к соблюдению».

Как писал News.ru, в начале декабря 2018 года Вашингтон принял решение приостановить выполнение США обязательств по ДРСМД. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, причина такого решения заключается в нарушениях, которые допускает российская сторона. Позднее Россия внесла в ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД, однако он был отклонён. В конце 2018 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал о противоречащих решениях стран ЕС по ДРСМД. Европейские политики, по его словам, были возмущены выходом из договора США, но голосовали против предложения России.