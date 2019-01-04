USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,293 $   Brent55.11 $ Bitcoin3,843.32 $
МОСКВА-2°C02:49
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Помпео: США продолжат диалог с Россией по ДРСМД

Ron Sachs/CNP/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Вашингтон планирует продолжать обсуждение с Россией возвращение в рамки Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), но пока Москва не предпринимает в этом направлении каких-либо действий. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы сейчас почти в 30 днях от крайнего срока, который мы предоставили (России. — News.ru). И, к сожалению, россияне не приложили никаких усилий к тому, чтобы соблюдать договор, так же, как и в предыдущие четыре-пять лет, когда мы с россиянами об этом разговаривали», — заявил глава дипломатии США телеканалу Newsmax.

Помпео добавил, что США будут продолжать переговоры с Россией, «чтобы попытаться убедить её вернуться к соблюдению договора, по крайней мере взять на себя обязательство вернуться к соблюдению».

Как писал News.ru, в начале декабря 2018 года Вашингтон принял решение приостановить выполнение США обязательств по ДРСМД. По словам главы Госдепартамента Майка Помпео, причина такого решения заключается в нарушениях, которые допускает российская сторона. Позднее Россия внесла в ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД, однако он был отклонён. В конце 2018 года глава МИД России Сергей Лавров рассказал о противоречащих решениях стран ЕС по ДРСМД. Европейские политики, по его словам, были возмущены выходом из договора США, но голосовали против предложения России.


#сша #Помпео #ДРСМД
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
политика 12:40, 22 декабря 2018
МИД России заявил о крахе мировой безопасности без ДРСМД
политика 20:43, 21 декабря 2018
Россия разочарована решением ЕС по ДРСМД
общество 21:13, 18 декабря 2018
Горбачёв опроверг слова Путина о ДРСМД
Лента новостей
политика 01:47
Украинцы назвали требования к новому президенту
в мире 01:37
Помпео отчитался о работе по защите Уилана
в мире 01:25
Узбекистан досрочно отменил визы для немцев
общество 01:13
Путин обещал покатать девочку на яхте
экономика 00:56
Госдолг США серьёзно вырос за время президентства Трампа
Другие новости
в мире 01:37
Помпео отчитался о работе по защите Уилана
в мире 01:25
Узбекистан досрочно отменил визы для немцев
в мире 00:48
Фракцию либералов в Кишинёве заподозрили в запое
в мире 00:08
Пластиковые пакеты стали невостребованными в Турции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top