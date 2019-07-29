https://static.news.ru/photo/962dc588-b22d-11e9-b563-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация США готова принять любые меры, чтобы вернуть демократию народу Венесуэлы, заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

В ходе собрания в Экономическом клубе Вашингтона его попросили уточнить, при каких обстоятельствах власти страны будут готовы направить войска в Боливарианскую Республику.

Президент [США Дональд Трамп] достаточно ясно сказал, что мы сделаем всё, что требуется, чтобы гарантировать возвращение демократии венесуэльскому народу, — подчеркнул он во время выступления в Экономическом клубе Вашингтона.

По его словам, в этом заключается задача администрации страны, озвученная американским лидером.

Помпео утверждает, что в настоящее время США «ближе, чем несколько месяцев назад» к решению данной проблемы, так как единомышленники понимают, что нынешний лидер Венесуэлы Николас Мадуро не является президентом, который был избран надлежащим образом.

Ранее News.ru писал, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пришёл к компромиссу с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, 23 января объявившим себя временным лидером страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности российского руководства поддержать любые договорённости правительства Венесуэлы с оппозицией.