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Помпео: США помогут Гуайдо восстановить демократию

Майк Помпео Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global LooK Press

Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Соединённые Штаты готовы поддержать действия оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, которого американские власти признали временным президентом Венесуэлы, по восстановлению демократии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«США полностью поддерживают Гуайдо. Мы готовы поддержать усилия народа Венесуэлы и Гуайдо по восстановлению демократии и верховенства закона в стране», — заявил Помпео.

США предоставят Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более $20 млн.

«Эти средства будут направлены на то, чтобы помочь им справиться с острой нехваткой продуктов питания и лекарств», — добавил Помпео.

Госсекретарь отметил, что режим бывшего президента Николаса Мадуро был «недемократичным» и коррумпированным. Кроме того, он предостерёг Мадуро и силы безопасности страны от подавления протестов оппозиции.

23 января лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США, его полномочия признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор,  Коста-Рика, Франция.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Путин подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство в дела другого государства — это грубое нарушение международного права.


#сша #венесуэла #МАЙКПОМПЕО #николасмадуро #ХуанГуайдо
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