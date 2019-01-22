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Помпео: США и Россия не обречены быть противниками

Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Россия не обречены на вечное соперничество, как это было в годы холодной войны. Данное заявление было сделано по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего. Дело не обстоит таким образом, что мы обречены на соперничество в духе холодной войны»,  — сказал Помпео.

Помпео также отметил, что Россия должна поменять внешнеполитический курс, в том числе в отношении к украинскому государству.

Ранее Помпео прокомментировал отношения США с Китаем. Он оптимистично настроен на переговоры с китайской делегацией по урегулированию торговых споров. При этом американский политик подчеркнул, что дальнейшие отношения между странами «будут строиться на принципах, которых придерживается Америка».

Как писал News.ru, госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу действия двух стран при выводе американских войск из Сирии. Помпео также договорился о встрече с главой японского МИДа. По данным японского МИДа, Коно и Помпео договорились о подготовке личной встречи в середине февраля. Главными темами разговора стали проблемы и вопросы, связанные с КНДР, и урегулирование их. Оба подтвердили свою преданность резолюциям Совбеза ООН по северокорейскому вопросу.


#сша #россия #ВЭФ #МАЙКПОМПЕО
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