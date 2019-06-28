https://static.news.ru/photo/408f818e-9b4e-11e9-9a17-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон сделает всё от него зависящее, чтобы проблема денуклеаризации КНДР навсегда ушла в прошлое и Корейский полуостров навсегда стал территорией, свободной от ядерного оружия.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил госсекретарь США Майкл Помпео по результатам встречи в Пханмунджоме лидеров Северной Кореи и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Глава Госдепа выразил готовность к контактам с северокорейской стороной по теме полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия.

Я готов к работе над выполнением обещаний, сделанных нашими странами в Сингапуре на первой встрече лидеров США и КНДР. Сегодня стороны подтвердили эти обещания, — сказал дипломат.

При этом Помпео предупредил, что об отмене санкций США против КНДР сейчас не может быть речи.

Ранее в разделяющей Северную и Южную Кореи демилитаризованной зоне состоялась уже третья по счёту встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Стороны договорились о скорейшем решении взаимных спорных вопросов, писал News.ru.